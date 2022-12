Ballando, la furia di Selvaggia Lucarelli: "Robottino, orsacchiotto, senz'anima..."

18 dicembre 2022 a

No, la ferita per Selvaggia Lucarelli non si è ancora rimarginata. La ferita è l'eliminazione del suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, da Ballando con le Stelle, il programma in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci di cui ieri sera, sabato 17 dicembre, è andata in onda la semifinale. Come è noto a chi segue il format, la Lucarelli pensa che Lorenzo sia stato eliminato immeritatamente e perché suo compagno, lei che insomma vive parecchie storie tese con la giuria del programma.

Il punto è che nel corso dell'ultima puntata, Biagiarelli è tornato a ballare insieme alla sua insegnante, Anastasia Kuzmina. E Selvaggia, al momento della valutazione, ha fatto notare come in passato è stata la giurata che in media ha dato voti più bassi al compagno, insomma ha voluto ribattere a chi la accusava di conflitto di interessi.

E ancora, Selvaggia Lucarelli ha letto una serie di appellativi con cui Biagiarelli era stato apostrofato nelle ultime settimane: "Presuntuoso, succube, freddo, senza anima, senza contenuti" e via discorrendo. E ancora: "Robottino, uno che prende voti grazie ai miei followers, orsacchiotto e ragazzotto". Dunque lo sfogo: "È stato processato per tutto questo, mancava solo la rapina a mano armata", ha sottolineato la Lucarelli. "Lui ha avuto un tipo di giudizi che nessun altro concorrente ha mai avuto!", ha proseguito nel piagnisteo. Infine, ha sottolineato come "l'unica cosa che mi dispiace è che non è venuto fuori Lorenzo per com’è davvero e come balla. Questa è l'unica cosa che mi addolora profondamente", ha concluso Selvaggia Lucarelli. Eppure, non sembra affatto essere l'unica cosa che la addolora...