Fiorello: "Meloni? Comprò i biglietti con un altro nome. E...", l'aneddoto che dice tutto

21 dicembre 2022 a

a

a

Fiorello ha rilasciato una lunga intervista ad Alberto Dandolo che uscirà sul prossimo numero di Oggi. Nel frattempo il settimanale ha diffuso alcuni passaggi, come quello su Giorgia Meloni, che fu scelta dalla moglie dello showman come babysitter. “La Meloni è però oggi una mia cliente - ha sottolineato Fiorello - nel senso che, quando faccio uno spettacolo live, lei viene”.

Katia Follesa da Fiorello? Occhio al vestito: scivolone rovinoso | Guarda

“Quest’estate - ha aggiunto - ne ho fatto uno a Ostia Antica, io non lo sapevo, ma guardando tra il pubblico ho visto la Meloni lì… E ci tengo a dirlo, fece comprare i biglietti con altro nome e arrivò come una spettatrice comune”. Passando invece al suo nuovo impegno in televisione, è sotto gli occhi di tutti l’enorme successo che sta riscuotendo Viva Rai2: “Un programma che mi impegna 24 ore su 24, il mio obiettivo è solo quello di portare buonumore con degli spunti di riflessione. Senza abbracciare alcuna idea politica, senza pregiudizi”.

"Non capisco le regole. C'è gente che...": Fiorello, bordata contro Milly Carlucci

“I miei denigratori - ha sottolineato - spesso dicono ‘ma Fiorello rende sempre simpatici tutti quelli che critica…'. Senza comprendere che io sono totalmente al di sopra delle parti. A me piace fare cazzeggio sul centrodestra, sul centrosinistra o su chiunque faccia qualcosa degna di essere sottolineata e denunciata”.Fiorello ha risposto anche a chi vorrebbe un suo ritorno in prima serata: “Ogni cosa è figlia del suo tempo. Adesso secondo me va bene questa cosa qua e sono contento che i risultati lo stiano dimostrando. Se facessimo questo programma alle 9 del mattino anziché alle 7 già sarebbe diverso”.