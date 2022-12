Paola Caruso, dramma privato: "È successa una disgrazia a mio figlio"

23 dicembre 2022 a

Non si conoscono i dettagli ma Paola Caruso sta vivendo un dramma familiare. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram la ex Bonas di avanti un altro ha infatti parlato di un fatto grave, accaduto a suo figlio ma senza entrare nello specifico. "Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele". Quindi la Caruso aggiunge: "È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime".

L'ultimo post sui social di Paola Caruso risale infatti allo scorso novembre quando la ex Bonas aveva pubblicato alcune foto dal Domina Coral Bay, rinomato resort egiziano dove era volato con il suo bambino per trascorrere qualche giorno tra caldo e relax. La Caruso era stata anche attaccata da qualche hater per essersi fatta degli scatti da sola, senza il figlio Michelino.