Madame "indagata", falso vaccino? Sanremo rischia di saltare

Sanremo rischia di saltare per Madame? È di queste ore la notizia che la cantante, all'anagrafe Francesca Calearo, è indagata nell’inchiesta della procura di Vicenza. L'artista sarebbe accusata di aver ricorso a finte vaccinazioni anti Covid per ottenere il Green pass. Con lei anche la tennista Camila Giorgi. Stando a quanto riferito dal Giornale di Vicenza, lo scorso febbraio la procura aveva arrestato i medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel, oltre al compagno della dottoressa, Andrea Giacoppo.

L’indagine ipotizzava a vario titolo i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato. Ecco allora che sono emersi i nomi dei pazienti in cura dai medici arrestati. Tra questi, appunto, la cantante di 20 anni, paziente di Grillone da tempo. Secondo gli inquirenti l'artista si sarebbe procurata così il certificato indispensabile, all'epoca, per gli spostamenti e lo svolgimento di diverse attività professionali in Italia e all’estero. Da qui l'accusa di falso ideologico che rischia di far saltare la presenza della 20enne sul palco del festival della musica.

L’indagine sui finti vaccini era iniziata dopo le segnalazioni dell’azienda sanitaria locale, la Usl 8. A sospettare che qualcosa non tornava i funzionari. Troppi, infatti, i di vaccini richiesti dallo studio della dottoressa Grillone Tecioiu. Vaccinazioni che sarebbero risultate anche nello studio del collega Goepel. Per quest’ultimo, il tribunale del Riesame aveva annullato l’arresto perché per i giudici non ci poteva essere reiterazione del reato. Scarcerata e reintegrata anche la dottoressa Grillone Tecioiu, considerata dagli inquirenti la figura chiave.