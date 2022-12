Mara Venier sbotta: "Invece di sparare caz*** informati"

25 dicembre 2022 a

Mara Venier perde le staffe. A ridosso della puntata di Natale di Domenica In, la conduttrice di Rai 1 organizza il cenone della Vigilia. Con lei i suoi parenti più stretti. Nel clima però di festa, qualcuno fa infuriare la Venier. Mentre la conduttrice si divertiva a ballare in pigiama nel salotto di casa sua, su Instagram un utente le ha chiesto: "Come fai a tornare a Domenica In il primo gennaio se hai il Covid? Che barzellette".

Immediata la replica della diretta interessata, alquanto infastidita: "Invece di sparare ca***** informati. E tu che c**** ne sai di come sono stata io?? Barzelletta un ca***, prendilo e poi mi dirai. Siete insopportabili!". La Venier è riuscita a negativizzarsi prima di andare in onda su Rai 1. Una vera e proprio sorpresa per la conduttrice che altrimenti si sarebbe dovuta collegare da casa.

"Mai come oggi - ha esordito a Domenica In - sono felice di essere qua. Ebbene, come sapete ho avuto il Covid. Mai l’avevo provato, è stata dura. Poi sono risultata negativa e sono corsa qua con i miei amici e colleghi". Da qui la battuta: "Ao, sto carica a pallettoni, con tutto il Bentelan che ho preso sto proprio carica".