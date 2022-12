Ballando, Milly Carlucci definitiva: ecco chi resta in giuria

26 dicembre 2022 a

Lo scorso venerdì è calato il sipario su Ballando con le Stelle, l'edizione delle polemiche del programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, edizione vinta da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, vittoria contestatissima in particolare da Selvaggia Lucarelli.

Al netto delle polemiche, o forse proprio grazie alle polemiche, Ballando ha sbancato in termini di share, tanto che la trasmissione e la conduzione della Carlucci sono già confermatissime per il prossimo anno, i vertici di Viale Mazzini non hanno dubbio alcuno.

Ma la giuria resterà la stessa? Sul punto si esprime la padrona di casa, Milly Carlucci, che in una recente intervista al Corriere della Sera ha spiegato: Penso davvero che la nostra sia la giuria migliore del mondo".

Insomma, fosse per lei non si cambierebbe nulla. Nel 2023, quindi, con assoluta probabilità vedremo ancora Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Ecco, poi in giuria ci sarebbe anche Selvaggia Lucarelli, ma per lei il discorso è diverso: è stata lei in persona infatti a mettere in discussione la sua futura partecipazione al programma.

"So che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente. Se farò Ballando con le stelle nel 2023? Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, io credo si debba ragionare sull’accaduto", ha infatti commentato Selvaggia Lucarelli, ancora scottata per le polemiche, le risse e l'eliminazione del suo compagno, Lorenzo Biagiarelli. L'unico dubbio, insomma, è lei: ci sarà oppure no?