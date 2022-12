Alessia Merz, la confessione choc: "Mi sono salvata urlando"

30 dicembre 2022 a

Difficile dimenticare Alessia Merz. Anche se lontana da tempo dal piccolo schermo, l'ex volto di Non è la Rai, Striscia la Notizia e Meteore non dimentica il suo passato. Oggi sono "una donna realizzata che ha vissuto due vite bellissime. Una che le ha permesso di togliersi grandi soddisfazioni, guadagnare bene e viaggiare tanto; l’altra che la rende felice come moglie e mamma. Oggi faccio i compiti con i figli, li sgrido quando c’è bisogno ma non sono una casalinga disperata. Sono uscita dal mondo dello spettacolo per scelta e sono soddisfatta della mia decisione". Nessun rimpianto dunque. Ora la Merz vive a Bologna insieme ai figli e al marito, l'ex calciatore Fabio Bazzani, e mai tornerebbe indietro.

"Perché sono fuori dalla tv". Ricordate Alessia Merz? Da diva di Striscia a casalinga: com'è oggi a 47 anni

Né tanto meno cambierebbe città: "Volevamo vivere in un posto in mezzo al verde, non in centro città, ma nemmeno isolato: abbiamo pensato che questo paese fosse perfetto. Ho vissuto anni in cui mi svegliavo in un hotel diverso ogni mattina e passavo giornate in aeroporto, è stato bellissimo ma a un certo punto ti senti una scheggia impazzita che non si ferma mai. Non rinnego nulla e non ho rimpianti ma ho preferito fermarmi". A volte però l’idea di fare qualcosa che la metta al centro la stuzzica: "Le proposte importanti ci sono anche per i reality: mi avevano chiesto di partecipare a Pechino Express e anche all’edizione che è appena iniziata de L’Isola dei Famosi. Però non potrei stare tanti mesi lontana da Fabio e dai ragazzi: potrebbe andare a fuoco la casa".

Ma è alla domanda del Corriere di Bologna se mai supporterebbe la figlia in una carriera come la sua, che la Merz rivela l'impensabile: "Le piacerebbe farlo e intendo lasciarla libera di seguire i suoi sogni. Le ho già detto però che non è tutto oro quello che luccica: ci sono tanti sacrifici da fare e serve anche la fortuna di essere nel posto giusto al momento giusto. Senza dimenticare i fatti spiacevoli. In passato mi sono trovata in auto con una persona di cui mi fidavo che mi aveva promesso un film e solo urlando più forte che potevo sono riuscita ad uscirne illesa. Sicuramente quindi con lei avrò l’attenzione di evitarle certi pericoli".