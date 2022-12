Giovanni Pezzoli è morto: "I nostri cuori sono pieni di dolore"

30 dicembre 2022 a

Si è spento all’età di 70 anni il batterista e fondatore degli Stadio, Giovanni Pezzoli. Lo hanno reso noto gli stessi Stadio sulla loro pagina Facebook ufficiale. "Giovanni ci ha lasciato. I nostri pensieri e i nostri cuori sono pieni di dolore! Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fare musica per farci e farvi divertire. Ciao Giovanni", si legge nel messaggio seguito dall’immagine di un cuore spezzato. Giovanni Pezzoli era nato a Bologna ed aveva fondato la band degli Stadio nel 1981, insieme a Gaetano Curreri. Pezzoli era stato ricoverato lo scorso giugno per accertamenti aveva fatto preoccupare i fan: "Giovanni non sta bene. Per ora non possiamo aggiungere altro per rispetto nei suoi confronti e dei suoi famigliari", avevano scritto sulla pagina Facebook “Giovanni Pezzoli friends“, "vi chiediamo solo di avere pazienza e pensare a Gio con tutta la positività possibile, che ci auguriamo possa essergli di aiuto. Sono momenti difficili, non insistete per cortesia nel chiedere informazioni. Grazie di cuore".

E sulla stessa pagina social, lo scorso 7 dicembre era apparsa una foto che dava speranza a tutti i fan degli Stadio: Pezzoli nel letto d’ospedale con il pollice alzato e un sorriso, tutto lasciava pensare ad un imminente ritorno a casa tra i suoi familiari. "Durante la battaglia non è importante vincere o perdere, ma battersi e il nostro Gio è un great fighter!", il testo che accompagnava la foto. Poi il messaggio arrivato direttamente dal batterista il 13 dicembre: "Oggi è un gran giorno perché finalmente sono riuscito a camminare. Sembra una sciocchezza ma è un grande risultato. Per suonare la batteria forse ci vorrà ancora un po’ di tempo".