Selvaggia Lucarelli, lo sfogo davanti a Lorenzo: "Bella idea del c..."

Selvaggia Lucarelli si sfoga. La giudice di Ballando con le Stelle ha deciso di passare il Capodanno in Nepal con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli. E così, durante il viaggio, la Lucarelli non perde l'occasione di raccontare ai suoi follower le sue avventure con il compagno in giro per il mondo. Sui social nelle ultime ore ha condiviso stories, foto e video di questa nuova avventura con Lorenzo in Nepal. L'ultima riguarda la decisione di visitare un tempio che si può raggiungere solo facendo 365 scalini. "Swayambhunath, il tempio delle scimmie", spiega su Instagram Lucarelli.

Poi però si lascia andare a uno sfogo: "Il programma di stamattina è quello che nel gergo dei vacanzieri è anche chiamato: una bella idea del c***o" scrive ancora. "Io quando non dormo sono intrattabile, ovvero come sono sempre, ma molto peggio. Dunque al ventesimo gradino inizio con accuse pretestuose a Lorenzo", ha continuato Selvaggia con un pizzico di ironia.

E proprio la notte di Capodanno la Lucarelli e Biagiarelli hanno voluto condividere con i fan gli auguri per il nuovo anno proprio dal Nepal. Molto romantico il messaggio di Biagiarelli: "Selvaggia mi indica col dito e per l'ottavo Capodanno di fila ha scelto me". Insomma la coppia si gode la vacanza all'insegna dell'avventura, ma anche della buona cucina.