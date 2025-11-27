Andrea Sempio, lo sfogo di Selvaggia Lucarelli: "Mi auguro sia colpevole"

L'ultimo tassello nel caso del delitto di Garlasco non ha convinto Selvaggia Lucarelli. Come confermato dai periti indipendenti del tribunale, c'è "piena concordanza” tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna del profilo biologico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La giudice di Ballando con le Stelle, però, mostra tutti i suoi dubbi. La giornalista si infatti è sfogata sui social sostenendo che il termine "compatibilità" significhi "tutto e niente", almeno per ora.
Subito dopo la firma del Fatto Quotidiano ha anche ricordato l'attuale posizione di Andrea Sempio, "stritolato dalla solita macchina infernale della giustizia e del processo mediatico". E ha aggiunto: "Arrivati a questo punto mi auguro che sia colpevole, perché da innocente non so come faccia a reggere, lui e la famiglia. Auguri".
Ma c'è stato spazio anche per una stoccata ai media. Secondo Selvaggia Lucarelli c'è stato infatti un accanimento intorno alla vicenda, che ha reso il delitto di Garlasco uno dei casi più discussi di sempre: "Così come è stato gestito dai media (e non solo) è una delle più grandi schifezze mai viste". E infine: "Mi sono trattenuta il più possibile dal continuare a scrivere di Garlasco perché non voglio partecipare a questo orrido banchetto. Lo faccio solo in casi eccezionali. Ma attendo la fine e poi avrò molto da dire".