Andrea Sempio, lo sfogo di Selvaggia Lucarelli: "Mi auguro sia colpevole"

L'ultimo tassello nel caso del delitto di Garlasco non ha convinto Selvaggia Lucarelli. Come confermato dai periti indipendenti del tribunale, c'è "piena concordanza” tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna del profilo biologico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La giudice di Ballando con le Stelle, però, mostra tutti i suoi dubbi. La giornalista si infatti è sfogata sui social sostenendo che il termine "compatibilità" significhi "tutto e niente", almeno per ora.

Subito dopo la firma del Fatto Quotidiano ha anche ricordato l'attuale posizione di Andrea Sempio, "stritolato dalla solita macchina infernale della giustizia e del processo mediatico". E ha aggiunto: "Arrivati a questo punto mi auguro che sia colpevole, perché da innocente non so come faccia a reggere, lui e la famiglia. Auguri".