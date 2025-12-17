Libero logo
"Meloni assassina": l'ultima vergogna, esplode il caso

mercoledì 17 dicembre 2025
"Meloni assassina": l'ultima vergogna, esplode il caso

1' di lettura

Il 16 dicembre, a Castiglioncello (Livorno), è apparsa su un muro di una via centralissima la scritta "Meloni assassina", vergata in rosso sangue a caratteri cubitali. Si tratta dell'ennesimo episodio di odio contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che segue a ruota altre intimidazioni recenti.Solo il giorno prima, sulla sede della Lega a Busto Arsizio era comparsa la frase "Spara a Giorgia", siglata con il simbolo delle Brigate Rosse (BR). Analogo livore ideologico aveva già colpito il 7 dicembre il lungomare di Marina di Pietrasanta (Lucca), con una scritta simile.

Questi atti, da nord a sud Italia, evidenziano una preoccupante escalation di intolleranza verbale e minacce, non più derubricabili a semplici bravate. L'articolo li interpreta come frutto di una narrazione tossica che demonizza il nemico politico, alimentando istinti violenti in chi non accetta l'esito democratico delle elezioni.Il senatore della Lega Manfredi Potenti, originario di Castiglioncello, ha diffuso la notizia esprimendo forte sdegno: "A nome della Lega e di tanti cittadini, anche non di centrodestra, condanno l'odio e la violenza inaccettabili contro Giorgia Meloni. Questa deriva va fermata senza se e senza ma".

Potenti ha aggiunto che minimizzare tali gesti rischia di favorire ulteriori rigurgiti di odio insensato, invocando una condanna ferma.L'episodio sottolinea come l'odio politico, normalizzato da certi linguaggi, rappresenti un pericolo per la democrazia, richiedendo una reazione unanime contro ogni forma di intimidazione.

giorgia meloni

