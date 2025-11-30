Ballando, Selvaggia feroce contro Martina Colombari: "Sembravi un tutorial"

Come ogni sabato sera, ecco su Rai 1 Ballando con le Stelle, il format danzereccio e campione di ascolti dove a condurre le operazioni è Milly Carlucci. E nella puntata del 29 novembre, Martina Colombari ha ancora una volta lasciato il segno, confermando il suo percorso in ascesa. Il momento più brillante della serata è stato il tango argentino proposto insieme al maestro Luca Favilla, una coreografia che ha messo in luce precisione, tecnica e intensità. La coppia ha ottenuto un punteggio quasi perfetto: tre 10 e due 9, per un totale di 48 punti, scatenando l’entusiasmo della giuria, a partire da Ivan Zazzaroni.
“Io l’ho trovato pazzesco - ha esordito il giurato -, hai una definizione delle figure da professionista. Elegante, precisa, perfetta... dei tango così difficilmente l’ho vista”. Un giudizio netto, a cui si è aggiunto quello di Fabio Canino, che ha definito la performance "la cosa più bella che ho visto negli ultimi tre anni”. Non da meno Carolyn Smith, che ha rimarcato la trasformazione artistica della Colombari: “Da manichino a ballerina, sei stata sorprendente”. Uno strano complimento, insomma.
Ballando con le stelle, la rissa tra la D'Urso e Selvaggia: "Scostumata!"Lo si sapeva fin dall'inizio. Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso, l'una di fronte all'altra a Ballando...
Non sono mancate, tuttavia, osservazioni critiche. La solita Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno riconosciuto la perfezione tecnica del numero, pur sottolineando una certa mancanza di coinvolgimento emotivo. Lucarelli ha attaccato: "Era fatto così bene che a tratti sembrava un tutorial: come si balla un tango. Era perfetto, la proiezione di ciò che sei, davvero ammirevole, a tratti così tecnico che mi è mancata un po’ di passione. Se dovessi trovare un difetto, mancava solo un po’ di emozione”. A chiudere il giro è stato Mariotto, che ha ribadito: “Niente emozioni ma molto fatto bene, ma c’è il fatto che tu sei fatta così”. Amen.