Ballando, Selvaggia feroce contro Martina Colombari: "Sembravi un tutorial"

Come ogni sabato sera, ecco su Rai 1 Ballando con le Stelle, il format danzereccio e campione di ascolti dove a condurre le operazioni è Milly Carlucci. E nella puntata del 29 novembre, Martina Colombari ha ancora una volta lasciato il segno, confermando il suo percorso in ascesa. Il momento più brillante della serata è stato il tango argentino proposto insieme al maestro Luca Favilla, una coreografia che ha messo in luce precisione, tecnica e intensità. La coppia ha ottenuto un punteggio quasi perfetto: tre 10 e due 9, per un totale di 48 punti, scatenando l’entusiasmo della giuria, a partire da Ivan Zazzaroni.

“Io l’ho trovato pazzesco - ha esordito il giurato -, hai una definizione delle figure da professionista. Elegante, precisa, perfetta... dei tango così difficilmente l’ho vista”. Un giudizio netto, a cui si è aggiunto quello di Fabio Canino, che ha definito la performance "la cosa più bella che ho visto negli ultimi tre anni”. Non da meno Carolyn Smith, che ha rimarcato la trasformazione artistica della Colombari: “Da manichino a ballerina, sei stata sorprendente”. Uno strano complimento, insomma.