Aurora Ramazzotti, la risposta monumentale: "Volevi un figlio a 26 anni?"

Aurora Ramazzotti tra qualche mese diventerà mamma di un maschietto. Un evento pieno di gioia che ha letteralmente trascinato nell'entusiasmo anche nonna Michelle Hunziker. E in questi giorni di Feste, la Ramazzotti ha voluto raccontare sui social la sua esperienza e le sue vacanze durante la gravidanza. Così proprio qualche giorno fa ha condiviso una foto su Instagram in compagnia del suo compagno e dell'amico Zorzi, tutti e tre a cena per il Capodanno. Ma sui social qualcuno, commentando la sua gravidanza, le ha rivolto una domanda piuttosto personale alla quale la Ramazzotti non si è certo sottratta: "Volevi davvero un figlio a 26 anni?".

La risposta è molto chiara: "Non credo ci sia un momento giusto o sbagliato per fare una cosa così. Forse un momento ‘migliore’, ma comunque ogni fase della vita trovo porti con sé difficoltà diverse che potrebbero ostacolare una decisione così importante. È talmente grande da necessitare a mio avviso di un po’ di sana incoscienza. Non sono mai stata una che ama pianificare meticolosamente il futuro, preferisco accoglierlo così come viene. E ho avuto la fortuna di trovare qualcuno che la vede come me".

Insomma la Ramazzotti sa bene cosa significa essere una mamma.