Lorella Cuccarini, il terribile lutto: "Nessuno se lo sarebbe immaginato"

02 gennaio 2023 a

a

a

Lorella Cuccarini, che è insegnante di canto ad Amici ed è ora a teatro con lo spettacolo Rapunzel, sta vivendo da tempo un grande dolore, la morte della sua adorata mamma scomparsa nel 2002 a soli 65 anni. In una intervista a settimanale Nuovo Tv Lorella si sfoga: "è venuta a mancare nell’arco di due o tre giorni, nessuno se lo poteva immaginare". Maria Persili, infatti, che di professione era una sarta, è stata stroncata da un ictus e non ha potuto godersi i suoi nipotini.

"Chi non lo capisce": la frase-bomba della Hunziker, gossip impazzito

"Credo che mamma sarebbe contenta di come ho cresciuto i miei figli. Ho messo in pratica tanti suoi insegnamenti", ha proseguito la Cuccarini. Che con il marito Silvio Capitta, ne ha quattro. La primogenita è Sara: è laureata in management in Svizzera e lavora nel settore immobiliare a Milano. Poi c’è Giovanni, che studia Filosofia a Londra, e i gemelli Chiara e Giorgio: lei gioca a calcio e lui fa il deejay.

"Idea del c...": Selvaggia Lucarelli, si sfoga davanti a Lorenzo

Ma la mancanza della sua mamma continua a sentirla e sa che non le passerà mai: "Tante volte mi verrebbe voglia di alzare il telefono per raccontarle le mie giornate. Ma sono sicura che si sta divertendo molto, vedendo tante cose che succedono in famiglia".