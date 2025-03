Domenica In, Lorella Cuccarini: "Sono caduta, ricucita durante la pubblicità"

Ma di imprevisti Cuccarini ne ricorda tanti. Come quello durante un'esibizione, quando cadde durante una presa: "Presi la botta e dimenticai tutto. Non ricordo l'ultimo tratto del balletto. Ma io mi sono fatta male tante volte, per mia fortuna però non ho mai avuto traumi seri". Madre di quattro figli, la ballerina dice di "utilizzare un po' tutti gli ingredienti che conosco per i giovani". Anche quando deve affrontare i suoi allievi. E proprio su Amici, Cuccarini confessa: "Maria de Filippi ha sempre ragione, ho tanta stima per lei. Le voglio bene, la stimo come donna e come professionista. Lavora su tanti progetti diversi, c'è per tutti, sempre. Riesce a guardarti negli occhi e capire se c'è qualcosa che non va".