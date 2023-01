Elisabetta Gregoraci: "Non essere timido", la frase che svela tutto

05 gennaio 2023 a

Elisabetta Gregoraci più felice che mai: la showgirl sta trascorrendo questi giorni di vacanza a Dubai con Giulio Fratini, la sua nuova fiamma. I due hanno deciso di venire allo scoperto solo pochi giorni fa. Anche se le voci su di loro girano già da un po'. In una delle ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l'ex gieffina racconta ai follower di aver perso la voce e poi dice: “Andiamo a cena. Ciao”, inquadrando anche Fratini, che fa un cenno di saluto con la mano.

“Non essere timido”, gli dice lei nel filmato. E lui replica: “Sono nato timido”. I due poi si avviano verso il ristorante. In questi giorni, la showgirl posta spesso foto dalla spiaggia, mostrando il suo fisico mozzafiato in costume, ma soprattutto l'enorme sorriso che ha sulle labbra. Da quando è scoccata la scintilla con l’imprenditore fiorentino, la Gregoraci sembra essere in un mare di felicità.

Da Capodanno in poi, tra l'altro, i follower hanno notato un nuovo anello al dito della Gregoraci. Un anello con zaffiro blu che la stessa showgirl ha mostrato sui social. In una foto ha scritto “happy” insieme a un cuoricino blu e al nome del fidanzato. Prima di prendere il volo per Dubai, Elisabetta è stata a Malindi insieme ai suoi cari per festeggiare il Natale. Con lei anche il suo ex Flavio Briatore, per il quale nutre sempre grande stima.