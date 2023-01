Giorgio Mastrota e Patrizia Rossetti, "rissa al telefono"

06 gennaio 2023 a

Nervi tesissimi tra Patrizia Rossetti e Giorgio Mastrota. Due volti amatissimi delle reti Mediaset, prima protagonisti dei pomeriggi di Rete 4 tra anni 80 e 90, nei contenitori dedicati alle telenovelas sudamericane, quindi come testimonial dell'epopea delle televendite. La Rossetti, appena uscita dal Grande Fratello Vip, avrebbe alzato la cornetta e telefonato a Mastrota, per un colloquio definito dalle indiscrezioni "di fuoco" e assai poco amichevole.

A renderlo noto, su Instagra, l'esperta di gossip Deianira Marzano. La discussione sarebbe andata ben oltre questioni professionali, con i due scesi decisamente sul personale. "Patrizia Rossetti, scrive la Marzano -, uscita dalla Casa, aveva dei contratti in standby per alcune televendite. Ma, a quanto pare, il suo collega (Mastrota) le ha soffiato il posto ed è successo il putiferio".

Secondo quanto suggerito dalla Marzano, dunque, la Rossetti avrebbe perso dei lavori. "Lei lo ha chiamato e gli ha detto una mega sfuriata perché sembrerebbe che sia stato proprio lui a far saltare i contratti, pensando che Patrizia sarebbe rimasta a lungo al GfVip. Lui avrebbe quindi preso il posto di lei in queste televendite".

Per il momento i due diretti interessati non hanno commentato. Resta il fatto: Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip, aveva corteggiato sia Mastrota sia la Rossetti, convincendo a entrare nella casa di Cinecittà solo quest'ultima. A un prezzo, è il caso di dirlo, piuttosto salato. "Non mi va di andare in tv a parlare a vanvera", aveva spiegato Mastrota, sempre molto restio a finire nel calderone del tele-gossip.