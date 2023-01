Striscia, ti rubano l'auto? Truffa di Stato: come ti rovinano la vita

08 gennaio 2023 a

Oltre al danno, la beffa. Chi ha ritrovato la propria auto o moto rubata deve fare i conti con l'odissea giudiziaria. A denunciarlo Moreno Morello, che con Striscia la Notizia ha già seguito il caso anni fa. Eppure, a distanza di tempo, le cose non sono migliorate. Era il 2015 quando una coppia di coniugi si è vista rubare la propria auto. Quest'ultima è stata poi ritrovata in Spagna, dove le vittime - a proprie spese - sono dovute volare per recuperarla. E quando pensavano che tutto sarebbe finito, ossia che finalmente avrebbero potuto rivendere l'automobile, ecco che è arrivata la brutta notizia: la vettura è ancora intestata al truffatore.

Come spiegato nella puntata di venerdì 6 gennaio su Canale 5, la coppia "è dovuta partire all'alba da Varese per testimoniare al processo". Anche qui però non è tardata ad arrivare l'ennesima presa in giro: le vittime non sono state sentite. Nemmeno dopo l'insistenza in aula da parte dei diretti interessati. "Ci hanno detto di uscire dall'aula, è stato inutile venire fin qua", raccontano i coniugi di Varese.

Ma non finisce qui, perché processo va verso la prescrizione. Stesso discorso per Elia. Anche lui è stato truffato e, dopo essersi rimpossessato della sua moto, non può più rimmatricolarla. Il motivo? Il truffatore ha cambiato il telaio, creando un "ibrido" per cui nessuno si prende la responsabilità di rimmatricolare il mezzo. "Tanta fatica per nulla", denuncia Morello