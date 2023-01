Alberto Angela stravolge la Storia: "Non è stato Cristoforo Colombo"

07 gennaio 2023 a

Alberto Angela rivela che "non fu Cristoforo Colombo a raggiungere per primo il Nuovo Mondo". Nella puntata del 7 gennaio di Passaggio a Nord Ovest, su Rai Uno, il conduttore mostra infatti l'insediamento vichingo scoperto negli anni '60 a Terranova: "La prova che gli antichi scandinavi hanno raggiunto l’America almeno 500 anni prima di lui".

In onda anche un servizio sulla città di Ravenna: sorta in un ambiente poco ospitale, fu caratterizzata dalla presenza del sale, l'oro bianco. Per questo motivo Augusto fece in modo che Classe, il porto di Ravenna, diventasse la base della flotta militare destinata al controllo del Mediterraneo orientale. Durante la puntata si viaggia anche in Nepal, nella città di Bhaktapur, dove ogni anno si svolge la festa di Gai Jatra, che tradizionalmente è dedicata ai defunti. Le famiglie che hanno perso un loro caro, costruiscono un baldacchino con il quale portano in processione l'effige dell'animale sacro per gli Indù, la mucca, e la foto del defunto. L'evento, arricchito di canti e danze, serve come buon auspicio per il viaggio nell'aldilà.

Ultima tappa è Louisville, una delle più importanti città del Kentucky, sul fiume Ohio, che lega il suo nome al più antico battello a vapore fluviale ancora in servizio negli Stati Uniti, la Belle of Louisville, varata nel 1914.