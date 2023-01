Domenica In, Ezio Greggio: "Ha preso da Vladimir Luxuria". Battutaccia: si scatena il caos

08 gennaio 2023 a

Ezio Greggio è stato ospite di Mara Venier a Domenica in, nella puntata dell'8 gennaio ed è stato molto criticato sui social per due clamorose gaffe. La prima ha riguardato una "battutataccia" su Cristiano Malgioglio e Vladimir Luxuria, la seconda invece è stata sull'uso dell'italiano. Il conduttore di Striscia la Notizia, infatti, ha sbagliato un congiuntivo...

"Scusate, io e Mara è da 71 anni che abbiamo una storia segreta. Abbiamo un figlio, si chiama Cristiano Malgioglio è venuto un po’ così così", ha esordito Ezio Greggio. "Non assomiglia a noi due ma ha preso dalla sua zia Vladimir Luxuria”. Ed è calato il gelo in studio visto che questo tipo di comicità non è stata ben capita. E anche sui social qualcuno ha aspramente criticato l'attore sostenendo che quella che doveva essere una battuta simpatica in realtà non è stata per nulla divertente.

Ma non finisce qui. Perché poco dopo Ezio Greggio è stato protagonista di un altro scivolone, questa volta sull'italiano. "Se dovrei usare una parola…", ha detto il conduttore del tg satirico di Antonio Ricci. Ovviamente avrebbe dovuto dire: "Se dovessi usare una parola…". Tant'è. Anche per questo erroraccio sui social gli utenti si sono scatenati sottolineando il pessimo errore.