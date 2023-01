Ballando, Costamagna-choc: "Un torturatore", chi infilza

10 gennaio 2023 a

No, Ballando con le stelle non è mai finito. Certo, è calato il sipario sull'ultima stagione del programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Ma se ne continua a parlare, eccome. Le polemiche non sono mai finite, soprattutto quelle sollevate da una avvelenatissima Selvaggia Lucarelli, in particolare contro la vincitrice di Ballando 2022, ossia Luisella Costamagna.

E così ecco che ora parla proprio lei, la Costamagna, che sceglie le pagine del settimanale Nuovo Tv per l'ultima replica a tutti i veleni e le polemiche che hanno anticipato e seguito la vittoria. La Costamagna ha vinto l'edizione dopo essere stata ripescata, circostanza sgradita ai più. Ma non solo: a causa di un infortunio era stata costretta a saltare molte puntate.

E così, a Nuovo Tv, spiega: "Dico grazie al mio maestro Pasquale, strepitoso anche se è stato un torturatore". Insomma, Pasquale La Rocca è uno che le ha chiesto parecchio impegno. Dunque la Costamagna ha aggiunto: "Senza il sostegno del mio fidanzato Dario, con il quale sto da 33 anni, e di mio figlio Davide, non ce l’avrei mai potuta fare". E ancora: "L'amore e l’appoggio del mio compagno e di mio figlio mi hanno consentito di andare avanti e dedicarmi completamente alla fisioterapia e agli allenamenti".

Infine, ora ci si interroga sul futuro della Costamagna: che cosa farà, archiviata la parentesi a Ballando? La giornalista infatti non è stata confermata alla conduzione di Agorà, ora affidato da Viale Mazzini a Monica Giandotti. Probabile che per lei le prossime opportunità arriveranno col palinsesto primaverile o con quello della prossima estate.