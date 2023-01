Mara Venier straziata dal lutto: "Morto all'improvviso", addio Ruggiero

13 gennaio 2023 a

Momento difficile per Mara Venier. La conduttrice di Rai 1 deve fare i conti con un pesante lutto: è scomparso Roberto Ruggiero. "Roberto mio, te ne sei andato così all’improvviso, anche tu mi hai lasciata" scrive la conduttrice di Domenica In pubblicando una foto che la ritrae insieme all'amico. Ruggiero era un avvocato, sempre ospite anche di Maurizio Costanzo. Sotto il post della Venier tanti i commenti di cordoglio: "Ci siamo fatti tanta compagnia quando venivo da te a La vita in diretta, un periodo bellissimo. Ho continuato a sentirlo fino a qualche mese fa" scrive il giornalista Roberto Alessi.

E ancora: "Mi spiace tantissimo veramente!" è invece il commento dell'attore Jerry Calà. Roberto è morto a causa di un improvviso malore che l'ha colpito all'uscita di un ristorante nel quartiere Prati in Roma. Ruggiero era tra i penalisti più noti della Capitale, nonché avvocato difensore di molti personaggi televisivi e dello spettacolo. Tra questi, oltre a Costanzo, anche Califano.

Nella sua lunga carriera, Ruggiero è stato il difensore del leader del Psi, Bettino Craxi e avvocato della Fondazione Craxi. Durante la stagione di "Mani pulite" è stato il legale di Mach di Palmstein, sempre assolto durante i processi che lo hanno riguardato. Ruggiero era stato insignito della targa onorifica consegnatagli dal Consiglio forense.