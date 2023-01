Barbara D'Urso da restarci secchi: maxi-scollatura e... in tv così

12 gennaio 2023 a

Una regina è per sempre. Lei è la regina di Canale 5 e si chiama Barbara D'Urso. Il suo regno? L'inossidabile Pomeriggio 5, trasmissione di punta della programmazione pomeridiana su Mediaset, una corazzata che anno dopo anno continua a fare incetta d'ascolti.

Un programma in cui si spazia dalla cronaca allo spettacolo, dal gossip all'attualità. Per inciso, Pomeriggio 5 è arrivato al suo 15esimo anno, in onda da ben tre lustri. Al comando, come detto, c'è sempre lei, la mitica Carmelita, 65 anni portati divinamente e il piglio di una ragazzina.

E nella puntata in onda ieri, mercoledì 11 gennaio, di Pomeriggio 5, la D'Urso ha incantato tutti i suoi telespettatori con un look mozzafiato, un outfit che potete vedere nel video qui in calce, in cui la conduttrice si congeda dal suo pubblico rinnovando l'appuntamento per il giorno successivo con il consueto "col cuore", il suo motto, la mano che batte sul petto.

Ma si diceva, l'outfit. Ecco che Barbara D'Urso sfoggia un abito nero, un tubino con generosissima scollatura. Abito stretto e con spacco posteriore, ad impreziosire il look scarpe nere con tacco a spillo e suola rosso fuoco. Insomma, semplicemente bellissima. E tremendamente sexy. Eterna Barbara D'Urso.