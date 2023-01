Pomeriggio 5, D'Urso sconvolta dalla badante sotto accusa: "Come tutti i nonnini..."

12 gennaio 2023 a

A Pomeriggio 5, il regno di Barbara D'Urso su Canale 5, nella puntata in onda mercoledì 11 gennaio si apre la pagina della cronaca. E in studio si affronta la vicenda di Manuela, una badante accusata di aver circuito un anziano di 91 anni. E Manuela è ospite in collegamento, pronta a spiegare la sua versione dei fatti a Carmelita.

"E lui voleva sposarti, è vero?", chiede la D'Urso. "Sì è vero, confermo", risponde la badante. "Perché voleva sposarti, Manuela?". E nel rispondere, Manuela scaccia ogni tipo di accusa: "Mah, semplicemente per affetto. Come tutti i nonnini... Io stavo con lui 24 ore su 24, quindi il suo unico punto di riferimento sono io, automaticamente dice: mi sposo così ti tengo come una figlia e sono sicuro che mi accudisci fino alla fine", rimarca.

"Quindi ti ha proprio chiesto di sposarlo, il nonnino. E tu?", la incalza Barbara D'Urso. "E io ho detto già sul nascere che questa cosa non doveva andare così, a prescindere lo avrei curato, anche senza matrimonio. Ho cercato di farlo ragionare sulla differenza d'età. E lui ha perfettamente capito, aveva paura di restare solo, per questo mi aveva proposto di sposarci", conclude Manuela, respingendo in modo deciso le accuse circa il fatto che abbia circuito il "nonnino", per dirlo con le sue parole.