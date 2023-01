Selvaggia Lucarelli, odio contro Ferragni: "Solo spicci, beneficenza inventata"

12 gennaio 2023 a

La polemica è il mestiere di Selvaggia Lucarelli. Figuriamoci quindi se si lasciava sfuggire l’occasione di farla su Chiara Ferragni, uno dei suoi bersagli preferiti per la rilevanza che riesce a ottenere sparlando di lei. Stavolta la giurata di Ballando con le stelle ha criticato l’annuncio a reti unificate dell’imprenditrice digitale, che ha già devoluto in beneficenza il cachet del Festival di Sanremo 2023.

Ovviamente la Lucarelli non ha fatto polemica sul gesto in sé, che è nobile dato che i soldi sono stati devoluti a un’associazione che si occupa di combattere la violenza contro le donne. “Come anticipato - ha dichiarato la giornalista - la mossa sarebbe stata di non rispondere alla sua finta beneficenza derivata dalle vendite del pandoro ma inventandosi una bella donazione da sbandierare pubblicamente. Puntuale come ogni mossa mirata a lucidare la sua reputazione, il suo cachet di Sanremo andrà in beneficenza”.

“Naturalmente - ha aggiunto - scelta non fatta in silenzio, ma annunciata con un'apposita conferenza stampa. Per la cronaca, il cachet di Sanremo per lei sono spicci. E anche questa volta ‘ma che brava’”. Quali che siano i motivi della Ferragni, intanto lei ha fatto beneficenza davvero, quindi la polemica della Lucarelli appare un po’ strumentale. Inoltre la Lucarelli ha riportato alcuni pettegolezzi che girano dietro le quinte di Sanremo, secondo cui la Ferragni si starebbe comportando da “diva capricciosa”…