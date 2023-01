Beatrice Fazi, rivelazione choc: "Molestata da un attore famosissimo"

14 gennaio 2023 a

Ha raccontato di essere stata molestata l'attrice Beatrice Fazi, nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Melina in “Un medico in famiglia”. Nata a Salerno nel 1972, si è trasferita a Roma nel 1990. Al momento conduce il programma Beati voi su Tvsat2000. Sentita da La Stampa, ha parlato per la prima volta di un episodio risalente a quando aveva 18 anni: "Vivevo in un appartamento insieme ad altre ragazze che frequentavano l’Istituto Europeo di Design. Una sera decidiamo di uscire, per scoprire Roma. Ci acchittiamo e gironzolando ci imbattiamo in un set sull’Isola Tiberina. Preferisco non dire quale, né fare nomi".

Lì sarebbe avvenuto l'incontro con "una star famosissima! Era un po’ più grande di noi e noi l’adoravamo! Già all’epoca era molto famoso - ha proseguito l'attrice -. Oggi è diventato un importante attore, regista e produttore. Tra un ciak e l’altro con la faccia di tolla che mi ritrovo, sono andata a chiedergli un autografo. Ci mettiamo quindi a parlare, gli dico del mio sogno di fare l’attrice. E lui allora mi chiede il numero di telefono: 'Così poi ti faccio chiamare dal responsabile delle comparse: magari da cosa nasce cosa'". A quel punto lei gli avrebbe lasciato il numero fisso di casa. "Pochi giorni dopo mi chiama e mi invita per un caffè", ha raccontato la Fazi, che decise di accettare. Poi però si rese conto che lui l'aveva portata "in un posto squallidissimo, sperduto. A quel punto lui prova a baciarmi. Io lo respingo, imbarazzata. Per fortuna non insiste".

In un secondo momento sarebbe successo qualcosa di sorprendente: "Mi dice: 'Guarda, scendo un attimo perché devo andare al bar a comprare il latte per il bambino'. Aveva un figlio piccolo e una moglie a casa! Non sono scappata dalla macchina solo perché non sapevo dove eravamo. Dopodiché mi scarica alla prima metro". Successivamente, ha continuato l’attrice, si è proposta in alcuni casting diretti dall’attore. Che però non le avrebbe mai fatto fare neanche un provino. Secondo lei, comunque, è inutile denunciare: "Chi fa certe cose è gente intoccabile contro cui non c’è partita".