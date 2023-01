Sanremo 2023, Amadeus "macchina da soldi": quanto fa guadagnare alla Rai

15 gennaio 2023 a

a

a

Manca poco a Sanremo. Dal 7 all'11 febbraio andrà in scena la 73esima edizione della kermesse musicale. A condurlo ancora una volta, Amadeus. Il volto Rai, oltre a essere al timone del Festival, ne è anche il direttore artistico. Una scelta azzeccatissima se si considera che con lui è boom di ascolti e raccolta pubblicitaria. Quest'anno debutta il nuovo title-sponsor, Banca Ifis, che subentra a Tim, la quale versava intorno agli 8,5 milioni di euro. Tra i partner si conferma Costa Crociere. A fare però la differenza sul conto finale sono gli spot televisivi e il numero di spettatori. Nel 2020 si è stabilito il record di 15,4 milioni di persone davanti alla tv durante uno spot. Pertanto, la raccolta pubblicitaria è salita dai 37 milioni del 2020 ai 38 del 2021 e poi ai 42 del 2022. Per questa edizione si punta a crescere.

Sanremo? Colpaccio impensabile di Amadeus: chi condurrà con lui

A farlo credere i risultati da record dello scorso anno (una media di 11.265.000 spettatori, con lo share del 58,4%) e - spiega Affaritaliani - il fatto che ora gli spot ora costano di più. Stando al listino di Viale Mazzini, il pacchetto più caro prevede un costo di 1.763.000 euro (117.000 a secondo) per 10 passaggi più 10 fuori break 15“ posizione fissa testa o coda ed è quello della fascia oraria 22.45-24.15. Gli spot nelle fasce precedenti sono quotati tra 1.356.000 (90.000 euro al secondo) e 1.578.000. Gli analoghi pacchetti special position vanno da 1.251.000 a 1.627.000 euro. I singoli 15“ p/u 2 passaggi più 2 vanno da 248.000 a 316.000 euro la prima serata e da 264.000 a 413.000 l’ultima, mentre quelli normali hanno un range tra i 193.000 e i 370.000 euro.

"Mi sto cag*** sotto": Chiara Ferragni si mostra in pubblico sconvolta

La struttura pubblicitaria delle serate sarà formata dal Golden Minutepre-apertura passando per 9 break interni e arrivando a quello di chiusura. Previsti, poi, telepromozione e billboard 4+4“ da 537.900 (in anteprima) a 286.500 al termine nelle anteprime e in chiusura. Il product placement (8 passaggi più 5) è quotato a 658.400 nell’anteprima mentre la telepromozione alle 23.35 costa 2,18 milioni di euro per tutte le serate contro i 2.030.000 del 2022. Lo spot da 15“ di Sanremo Goodbye in chiusura vale 74.600 euro contro i 55.000 del 2022. Insomma, Amadeus è una vera e propria macchina da soldi.