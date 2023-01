Al Bano e lo sfogo contro l'Ue: "Mi fa schifo"

15 gennaio 2023 a

Al Bano su tutte le furie. A far indignare il cantante ci pensa l'Unione europea. O meglio il via libera di Bruxelles alle etichette sul vino come sulle sigarette. "La storia del vino non si può cancellare con un’etichetta, ha una lunga letteratura, chi osa fare una cosa del genere? Gente che non sa neanche come nasce il vino e quali sono i sacrifici per far nascere un vino. Il vino e l’olio di oliva sono le medicine più antiche dell’essere umano… mi sembra una assurdità", sbotta in collegamento con Rtl 102.5.

E ancora: "A me il fumo fa schifo. Le radiografie del fegato e del polmone sui pacchetti non hanno fatto cambiare la situazione. Il vino è una medicina. Finché lo assumi nella misura giusta fa bene, se esageri fa male. Il vino va centellinato, rispettato!". . E poi conclude: "Mi auguro che non vada in porto questa decisione. Altrimenti ora diranno anche ai preti di non usarlo. Se no tocca cambiare la canzone Felicità: 'Un bicchiere di vino (che fa male) con un panino'".

Il via libera dell'Ue alle etichette è arrivato nonostante i pareri contrari di Italia, Francia e Spagna e altri sei Stati Ue, che considerano la misura una barriera al mercato interno, e l'annuncio della stessa Commissione di iniziative comuni sull'etichettatura degli alcolici nell'ambito del piano per battere il cancro.