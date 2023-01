Gina Lollobrigida è morta. Ricoverata da tempo, cinema in lutto

16 gennaio 2023 a

Addio a Gina Lollobrigida. La grande protagonista del cinema italiano, nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, si è spenta a 95 anni. Da tempo era ricoverata in una clinica di Roma.

Tra le più importanti attrici del cinema italiano, durante la sua carriera è stata diretta da registi di grande spessore artistico come ad esempio Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati. E negli Stati Uniti ha lavorato con attori come Rock Hudson, Tony Curtis, Yul Brynner, Anthony Quinn, Sean Connery, Robert Alda, Burt Lancaster, Errol Flynn, Humphrey Bogart e David Niven.

Durante la sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali un Golden Globe per il film Torna a settembre, sette David di Donatello, due Nastri d'argento, una stella sulla Hollywood Walk of Fame, oltre a una candidatura ai BAFTA per Pane, amore e fantasia.

Negli ultimi anni si era dedicata soprattutto all'arte e alla fotografia, con molte mostre, non smetteva di fare progetti, l'ultimo un libro di disegni. I suoi ultimi anni sono stati contrassegnati anche da vicende giudiziarie. Dal 2021 la diva aveva un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale per tutelare il suo patrimonio, così come richiesto nell'azione legale dal figlio Andrea Milko Skofic. Al centro dell'attività di indagine dei pm di piazzale Clodio è l'ex manager dell'attrice, Andrea Piazzolla, rinviato a giudizio con l'accusa di circonvenzione di incapace. Con lui è finito a processo anche Antonio Salvi, l'uomo che avrebbe fatto da intermediario con una casa d'aste per la vendita di circa 350 beni di proprietà della Lollobrigida.