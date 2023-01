Festival di Sanremo, Al Bano "deluso": cosa gli ha negato Amadeus

18 gennaio 2023 a

a

a

Al Bano Carrisi sarà uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2023. Il cantante di Cellino San Marco si esibirà insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri, andando a comporre un trio leggendario della musica italiana. Intervistato da Diva e Donna, Al Bano non ha nascosto un po’ di delusione per essere stato chiamato soltanto come ospite: “Io volevo andare come concorrente, poi Amadeus ha avuto l’idea di realizzare questo progetto di cui parliamo da tempo”.

Sanremo, bomba su Chiara Francini: una foto (molto) spinta | Guarda

Quindi Al Bano ha ancora aspirazioni “alte” per quanto riguarda il Festival: “Vabbè mi arrendo, faccio l’ospite anche stavolta. E sono felice di lavorare con due veri galantuomini, lo sottolineo”. Tra l’altro il trio con Morandi e Ranieri era già stato proposto quasi 30 anni fa: era il 1996, con Ranieri che pare avesse subito accettato, mentre Morandi avesse espresso qualche perplessità. “Gianni era preoccupato - ha confidato Al Bano - e mi disse: ‘Eh, ma con le vostre due voci mi schiacciate’. E io: ‘Ma devono cantare le nostre storie, non le nostre voci’”.

Chiara Ferragni, la foto dietro le quinte di Sanremo: tutti muti | Guarda

Alla fine è stato Amadeus a riunire i tre big della musica italiana, che saranno sicuramente accolti calorosamente dal pubblico del teatro Ariston. Nel corso dell’intervista Al Bano ha risposto anche a una domanda sulla possibilità di essere co-conduttore del Festival prima o poi: “Se me lo proponessero non mi tirerei indietro. A me nella vita le cose capitano, nel bene e nel male”.