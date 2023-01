Amici, "roba schifosa": non solo noce moscata, cosa state vedendo

18 gennaio 2023 a

Emergono nuovi dettagli su quanto accaduto la notte di Capodanno ad Amici. I ragazzi del talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5 avrebbero prodotto con la noce moscata una sostanza allucinogena. Su cosa nel dettaglio sia accaduto non è dato sapersi, visto che la conduttrice ha deciso di non mandare in onda i filmati. Eppure le voci che si susseguono non sono poche.

A parlare ci pensa Alessandro Rosica, che si fa chiamare Investigatore Social su Instagram. È lui a parlare di "una fonte molto importante e affidabilissima". E ancora: "Ho saputo dettagli sconcertanti che è oltre all’uso di certa roba (noce moscata, ndr), c’è altra roba schifosa. In quella casa non puoi permetterti di fare certe cose, è roba pesante, molto pesante".

Ma non finisce qui: "Sono fatti veramente gravi. Non è solo l’uso inappropriato di quella robaccia, c’è tanto altro dietro. Né Maria De Filippi, né Barbara d’Urso, né Pier Silvio Berlusconi, nessuno mai avrebbe accettato ciò che hanno fatto. […] Cose gravissime: oltre a quella roba, anche altra roba che non è messa la dentro. Capite? Non posso dire altro". Rosica è sconvolto: "Non ho mai visto una roba del genere in nessun programma, manco all’estero. Vi dirò di più: Maria e gli autori sono pure stati troppo buoni. […] Molto peggio di ciò che è successo al GF Vip. Al GF hanno fatto bullismo, uno schifo. Ad Amici hanno fatto peggio e l’hanno rifatto e rifatto. Erano ripresi ma non erano in sé".

Ad aggiungere qualche retroscena ci pensa Giuseppe Candela sulle colonne di Dagospia: "I ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su Youtube, dove avrebbero cercato un modo per 'sballarsi' in maniera artigianale. Piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l'ospedale".