Viva Rai2, panico in diretta per Fiorello. Cos'è successo

Panico in diretta da Fiorello nella puntata di oggi 19 gennaio di Viva Rai2 quando ad un certo punto c'è stato un blackout, che ha lasciato al buio lo studio di via Asiago dove si stava parlando della Supercoppa italiana. All'improvviso infatti, come riporta il sito davidemaggio.it, è saltata la luce e il conduttore si è chiesto se fossero ancora in onda: "È andata via la luce. Vedi? Non puoi parlare male di Riad… Io non so cosa sia successo, non so cosa voi abbiate visto e se, soprattutto, ancora ci state vedendo. Al buio ma ci siamo".

Quindi Fabrizio Biggio l’ha invitato a proseguire il suo discorso su Riad e Fiorello ha risposto con una battuta: "Non stavamo dicendo niente. A ’sto punto la mia vita finisce qua. No no, mi dispiace, qui c’è del dolo. Qualcuno è andato lì e ha staccato la spina. Stavamo parlando male di Riad e della partita... Ma sai che hanno fatto la cosa della monetina? L’hanno fatta con una cinquecento euro".

E ancora, rivolto alla regia: "Ma tornerà la luce? No, ditemi. O faremo tutta la puntata al buio così? Stanno ricaricando? Stanno pedalando gli anziani… Ma roba da matti, ma come si fa... Non mi funziona niente". Fortunatamente, poco più tardi, la corrente è stata ripristinata. Il blackout alla fine, è durato "solo" tre minuti.