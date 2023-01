Verissimo, "ha rivelato di essere gay": clamoroso da Silvia Toffanin

20 gennaio 2023 a

+Fine dei giochi, stop illazioni, chiacchiericci non richiesti e così via. Federico Fashion Style, infatti, avrebbe confermato la sua omosessualità a Silvia Toffanin nel corso di Verissimo, il programma che andrà in onda domani, sabato 21 gennaio, su Canale 5. A rilanciare la notizia è Alessandro Rosica, il cosiddetto Investigatore Social, il quale vanta un gran seguito su Instagram.

L'anticipazione non è ancora stata rilanciata dalla redazione di Verissimo, ma nella puntata in onda tra poche ore dovrebbe andare in onda il coming-out dell'hair stylist, che in molti attendevano da tempo (come se una persona fosse costretta a rendere pubblico il proprio orientamento sessuale, ma tant'è).

Al cospetto della Toffanin, Federico Fashion Style parlerà anche della sua ex, Letizia Porcu, confermando di averla amata davvero. Sempre secondo quanto scrive Rosica - il quale dice di non credere a Federico Lauri, vero nome di Federico Fashion Style - "ha sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia". Insomma, stando alla ricostruzione, l'orientamento sessuale di Federico Fashion Style sarebbe stato noto alla donna da tempo. Per "chiudere il cerchio", non ci resta che attendere la puntata di Verissimo (e quello che si preannuncia come l'ultimo scoop di Silvia Toffanin).