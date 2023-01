Verissimo, Rosanna Banfi: "Mamma non sta bene e papà..."

14 gennaio 2023 a

"Mamma non sta bene, papà è lì con lei, al suo fianco": Rosanna Banfi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato della delicata situazione in famiglia. L'attrice, reduce dal successo di Ballando con le stelle, si è raccontata a 360 gradi, parlando anche del rapporto con suo padre, il grande Lino Banfi. Proprio insieme a lui Rosanna sarebbe dovuta andare dalla Toffanin. Ma "è successa una cosa che può succedere a chi è anziano - ha spiegato l'attrice -. Mamma non sta bene, papà è lì con lei, al suo fianco. Però, è tutto passato. Ci siamo spaventati, ma il pericolo è passato".

"Da un po' di anni mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino - ha proseguito la Banfi -. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l'unione familiare". Parlando del suo rapporto col padre, invece, ha detto: "Papà, nonostante i suoi 86 anni, è ancora molto attivo e ha un carattere molto forte". E ancora: "Quando ero ragazza, papà era un grande rompiscatole e mamma invece era modernissima".

Rosanna Banfi ha rivelato anche quale sia stata la reazione del padre alla sua decisione di intraprendere la carriera da attrice: "Ha reagito benissimo. Avevo il timore che mi mettesse i bastoni tra le ruote, invece è stato il contrario: lui mi ha portato con sé. C'era un provino di fotoromanzi alla Lancio, papà mi accompagnò e lui era già famoso: non mi presero. Fu la prima delusione. Poi mi fece fare con lui Grandi Magazzini, propose questo sketch che ancora la gente guarda tantissimo a Castellano e Pipolo, piacque tanto a loro, tanto che poi facemmo una serie insieme, che era 'Il vigile urbano'. È orgoglioso di me? Non c'è bisogno che me lo dica perché lo so".