Verissimo, Alex Di Giorgio: "Ho pensato di farla finita"

"Non parlavo mai della mia sfera privata ma dopo la fine della relazione, il mio ex mi costrinse a fare coming out": Alex Di Giorgio lo ha rivelato a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. L'ex nuotatore, che ha abbandonato l'attività agonistica come professionista, ha parlato della scelta di dichiarare il proprio orientamento sessuale e di cosa questo ha comportato nel mondo dello sport.

L'ex sportivo romano ha confessato di essere stato anche vittima di stalking da parte del suo ex: "Dietro a un nickname falso diffondeva sui social le nostre foto insieme". Il momento più scioccante per lui c'è stato quando un giorno, dopo gli allenamenti, trovò decine di notifiche sul telefono. I suoi amici gli chiedevano conto del suo orientamento sessuale.

Continuando a parlare del suo ex, Di Giorgio ha aggiunto: "Aveva detto a tutti che ero gay. Ho provato uno shock perché è stato un tradimento". È stato in quel momento che Alex si è visto costretto a dichiarare apertamente il proprio orientamento affettivo con i suoi amici e parenti. Una scelta improvvisa per lui, di certo non programmata e per questo fonte di disagio. "Stavo male, ho anche pensato di farla finita perché mi sentivo sbagliato", ha confessato.