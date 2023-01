Verissimo, Ivan Cottini spiazza la Toffanin: "Quanto vuoi?"

16 gennaio 2023 a

Ivan Cottini, ex ballerino di Amici, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata del 15 gennaio e ha fatto commuovere tutti. Ivan, infatti, che oggi ha 35 anni, quando ne aveva 27 ed era all’apice del suo successo dopo l’esperienza nel talent di Maria De Filippi, ha scoperto di avere la sclerosi multipla. Cottini ha quindi passato un periodo di grande sofferenza ma poi ha ripreso a ballare con determinazione e passione tanto che si è poi esibito a Ballando con le stelle e al Festival di Sanremo nel 2020.

Quindi il ballerino ha parlato con la conduttrice della sua scelta di diventare padre con la sua ex moglie Valentina quando sapeva di essere malato. Cottini ha dovuto sospendere le cure subendone tutte le conseguenze. Poi dopo molti tentativi Valentina ha avuto Viola. "L'opinione pubblica mi ha massacrato, ma il mio desiderio di diventare padre era più forte di tutto e ad oggi sono papà di Viola".

Ora lui e Valentina che si sono separati sono in ottimi rapporti: "A oggi sono contento, mai avrei pensato che io e Valentina facessimo un bel gioco di squadra. Lei ha la sua vita e io la mia, ma siamo in sintonia per il bene di Viola". E ha concluso, facendo commuovere la Toffanin: "L’importante è vivere ogni giorno senza rinunce. Chi si reinventa sopravvive sempre a tutto".

Poi, prima di esibirsi in studio Silvia Toffanin lo ha aiutato a sistemarsi. "Posso aiutarti?", ha chiesto la conduttrice. "No, dai, non vorrei creare problemi. Va bene, aiutami a togliere le scarpe", ha detto Cottini. "Ti tolgo anche i calzini, lo faccio con piacere, non voglio farti male". "Avere la Toffanin come infermierina…", ha quindi ironizzato il ballerino. "Non so quale sia il tuo cachet da badante, ma ti assumo volentieri".