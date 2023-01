Totti-Blasi, figli spaccati? "Prima di tutti", la pesantissima foto di Chanel

25 gennaio 2023 a

Una foto pubblicata sui social da Chanel Totti è bastata per alzare un polverone e avanzare sospetti sui rapporti all’interno della famiglia adesso che Ilary Blasi e l’ex calciatore della Roma stanno divorziando. La figlia ha postato uno scatto con la madre e la sorella più piccola, Isabel, aggiungendo la didascalia “prima di tutto”. Tre parole che hanno fatto pensare a qualche screzio in corso.

Di certo non è un mistero che Chanel abbia un rapporto molto stretto con Ilary e che sia particolarmente affettuosa con la sorellina, ma c’è anche chi ha visto altro nella scelta di pubblicare questa foto e soprattutto con quella didascalia. La fine del matrimonio tra Totti e la Blasi dopo 20 anni è stata piuttosto turbolenta, con Chanel che ha più volte mostrato solidarietà e vicinanza alla madre. Il fratello Christian, sempre basandosi sulle attività social, sembra invece essere più vicino al padre e quindi alla sua nuova compagna Noemi Bocchi.

La foto di Chanel è stata interpretata come una presa di posizione, dato che non è la prima. Qualche tempo fa, durante le vacanze con il padre e i fratelli, Chanel aveva deciso di non ricondividere lo scatto che li ritraeva insieme, probabilmente a causa della Bocchi. Insomma, le questioni familiari sembrano aver creato qualche scompiglio tra i figli di Totti e Blasi, come spesso succede in questi casi.