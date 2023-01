Gina Lollobrigida, l'ira del "vedovo": "Non ho diritto alla legittima"

27 gennaio 2023 a

Francisco Xavier Rigau, imprenditore spagnole, dice di essere il vero vedovo di Gina Lollobrigida. Ma a lui, dell'eredità dell’attrice, non andrà nulla. Nel testamento, infatti, si stabilisce che quel che resta del patrimonio della Lollo sia diviso in parti uguali tra il figlio Milko e Andrea Piazzolla, il suo assistente-factotum. Intervistato da Federica Panicucci a Mattino 5, Rigau ha detto: "Non ho nessun diritto, (l’accordo prematrimoniale, ndr) è stato copiato dal contratto del 1957 di Sophia Loren. Non ho diritto nemmeno alla 'legittima'".

Ma secondo il "vedovo" dietro la richiesta di Gina Lollobrigida di sciogliere il matrimonio alla Sacra Rota e la decisione di denunciare Rigau per truffa, riporta Oggi, ci sarebbe sempre Piazzolla. "Perché mi ha denunciato per le nozze false? È tutto successo dopo che Piazzolla, a Natale 2012, mi aveva chiesto di testimoniare il falso, dicendo che il figlio di Gina la maltrattava e io mi sono rifiutato. Nel gennaio 2013 mi ha chiamato, dicendo di andare a Roma e io sono andato. Mi è venuto a prendere il factotum, che faceva anche da autista, e mi ha portato nella caserma, dove aveva lavorato il padre come carabiniere per denunciarmi a insaputa di Gina. Mi prendo la responsabilità di quello che dico, perché è tutto scritto nei fogli depositati in tribunale. Ho fiducia nella giustizia che farà chiarezza e dimostrerà tutto".

E ha accusato: "Piazzolla ha lasciato Gina venerdì e non è più tornato, fino ai funerali. Ha lasciato Gina da sola, ma sono arrivato in tempo per salutarla". "C’è un dottore, questo signore deve occuparsi di fare la cartella clinica di come è arrivata Gina. Era denutrita, disidratata, con il rene che non funzionava, con lo stomaco pieno di sangue. Di questo si deve occupare. Perché dice che lui si occupava di Gina Lollobrigida, che la visitava a casa, e Gina avrebbe dovuto essere ricoverata molto prima".