Lollobrigida, "ricoverata tardi": l'accusa che scatena la bufera

28 gennaio 2023 a

a

a

Javier Rigau è intervenuto a Mattino Cinque per parlare con Federica Panicucci di Gina Lollobrigida. Lo spagnolo ha rivolto accuse pesanti, ancora una volta, al medico di fiducia dell’attrice, ovvero il cardiologo Francesco Ruggiero. “Quando Gina è stata ricoverata - ha dichiarato Rigau - era in condizioni pessime: era denutrita, disidratata, con un rene che non funzionava più e con lo stomaco pieno di sangue”.

"Lavaggio del cervello per i soldi". Lollobrigida, l'accusa più pesante

“Il dottore Ruggiero - ha aggiunto lo spagnolo - dice che la guardava a casa ma quando è stata ricoverata stava malissimo. Doveva essere ricoverata prima. Una donna di 95 anni può precipitare in fretta nelle sue condizioni di salute. Noi l’abbiamo ricoverata, in altre circostanze l’avremmo fatta morire serenamente a casa, ma abbiamo provato il tutto per tutto”. Non è la prima volta che Rigau si scaglia contro Ruggiero, tanto è vero che il cardiologo nelle ore precedenti ha rilasciato delle dichiarazioni a Pomeriggio Cinque contro lo spagnolo: “È un personaggio da operetta molto interessante. Quanto ha detto avrà delle conseguenze, ho già dato mandato al mio legale per intraprendere le azioni legali del caso”.

Colpo di scena-Lollobrigida, il vedovo: "Cosa non mi danno"

“Stiamo parlando di una paziente di 95 anni - ha sottolineato Ruggiero - è ovvio che a quell'età per quanto fosse ben tenuta non ci si arriva senza nessuna malattia. Non c'è stato nessun ritardo nel ricovero, quando si è visto che le condizioni peggioravano si è deciso di ospedalizzarla. Da lì sono venute fuori tutta una serie di patologie giustificate a 95 anni”.