Fabio Fazio vince sulla Clerici: com'è finita su Rai 1

28 gennaio 2023 a

Scoppia la polemica a Rai 1 tra Antonella Clerici e Fabio Fazio. Ieri, venerdì 27 gennaio, infatti, in occasione della Giornata della Memoria, Viale Mazzini ha deciso di sospendere i Soliti Ignoti con Amadeus e The Voice Senior con la Clerici, appunto, per dare spazio a uno speciale, Binario 21, condotto da Fazio con la presenza di Liliana Segre. Ma la Clerici, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe infuriata per l'improvviso cambio di programmazione. Anche perché sarebbe stata avvisata all'ultimo momento e perché per lasciare spazio al Festival di Sanremo salterà un'altra puntata del suo show.

The Voice Senior salta, la nota ufficiale: la dura reazione della Clerici

In termini di ascolti tv, però, Fabio Fazio non ha fatto sentire la mancanza di The Voice senior che anche quest’anno sta raggiungendo ottimi risultati. Il programma d’approfondimento Binario 21, infatti, condotto dal giornalista ligure, è stato infatti seguito da 4.655.000 telespettatori con il 22.5 per cento di share (mentre Fosca Innocenti su Canale 5, la fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, si è fermata a 2.607.000 spettatori e quindi a 15.6 per cento di share).

"La Clerici non l'ha presa bene". Fazio, mossa sporca: è gelo a Rai 1

L’appuntamento con il talent show della Clerici, quindi, è semplicemente spostato: i telespettatori potranno vedere una nuova puntata del programma direttamente la prossima settimana, mercoledì 1 febbraio, come sempre alle ore 21,25, sempre su Rai 1.