Ciao maschio, Formigli e la rissa in aeroporto: "Una bomba?!"

Corrado Formigli ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda ieri sera, la De Girolamo ha scavato dentro la personalità del conduttore di PiazzaPulita cercando di coglierne il lato più intimo e privato. Formigli ha parlato del suo lavoro ma soprattutto del rapporto con la moglie e con la figlia. E proprio sulla figlia ha raccontato un episodio che svelerebbe la sua indole irascibile . “Per farti capire come sono fatto e perché spesso mi si chiude la vena, ti racconto questo episodio”, premette Formigli alla De Girolamo.

Poi aggiunge: “Mi trovavo con mia figlia all’aeroporto di Heathrow a Londra dopo una vacanza. Lei aveva una bottiglietta con un liquido a cui teneva tanto e avevamo chiesto alla polizia di lasciarla passare ai controlli. Ebbene subito dopo le hanno tolto la bottiglietta e io non ci ho visto più. Ho iniziato a urlare senza fine. Hanno cominciato a controllare tutti i bagagli toccando anche l’intimo di mia figlia. A quel punto ho detto ‘cosa volete che ci sia una bomba?!’”.

La polizia non l’ha presa bene: “Immediatamente è scattato il protocollo antiterrorismo e mi hanno tenuto a lungo in aeroporto minacciandomi di arrestarmi. Insomma ho fatto un. Casino e mia figlia era in lacrime. Da quella esperienza ho imparato a controllarmi”. La De Girolamo stupita per il racconto gli ha consigliato di affrontare la vita con più serenità, evitando, ove possibile, il nervosismo isterico e immotivato.