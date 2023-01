Le Iene, Parenti rompe il silenzio su Mammucari: "Non voglio nuocere e..."

29 gennaio 2023 a

a

a

Altissima tensione a Le Iene. Come è noto, Teo Mammucari ha deciso di lasciare il programma. Il conduttore potrebbe essere spostato su nuovi progetti di Italia 1, ma gira voce che ci sia stata una "furibonda lite" con Parenti, ideatore del programma di approfondimento giornalistico. E ora proprio il numero uno de Le Iene, ha rotto il silenzio sulla fine del rapporto tra il suo programma e il conduttore Teo Mammucari.

"Perché Belen è in imbarazzo". La verità sulla lite di Mammucari: un caso a Mediaset

E la risposta di Parenti ha il sapore della conferma di presunti dissidi con il conduttore. L’autore televisivo e l’ideatore della storica trasmissione di Italia Uno è stato raggiunto dal quotidiano La Stampa. Alle domande su la lite con Mammucari, Parenti ha risposto in modo gelido ma con parole che potrebbero l'ipotesi più chicchierata in queste ore. "Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto", ha affermato Parenti.

Le Iene, ora è ufficiale: Teo Mammucari lascia. Chi lo sostituisce | Foto

E così si alimentano ancora di più le voci di una possibile lite proprio tra lo stesso Mammucari e Parenti. Una lite che avrebbe portato poi all'addio di Mammucari. Intanto al fianco di Belen nelle prossime puntate ci sarà Max Angioni, attore comico che ha già dimostrato di saper tenere il palco de le Iene con i suoi monologhi che diventano virali sui social nel corso di ogni puntata.