Le Iene, "perché Belen è in imbarazzo": la verità sulla lite di Mammucari

26 gennaio 2023 a

a

a

Terremoto in vista alle Iene e possibile brutta gatta da pelare a Mediaset. Lo show di Italia 1 ha visto Teo Mammucari "assente ingiustificato". In onda, c'era solo la collega Belen Rodriguez, che ha condotto in solitaria. Nessun saluto a Mammucari, nessun accenno al motivo del suo forfait, nemmeno vago per tutelare la sua privacy. Nulla di nulla, come se Mammucari semplicemente non esistesse. E questo ha fatto insospettire fin da subito i telespettatori e i retroscenisti del piccolo schermo.

"Distrutta da uno come Rocco Siffredi": il dramma della Barbie umana

Né Covid, né influenza, né altri contrattempi vari. Secondo Dagospia, Mammucari sta benissimo e la sua assenza non sarebbe legata a problemi di salute ma a una brutta litigata con Davide Parenti, autore-principe di Mediaset e fondatore delle Iene. Niente meno che. Stavolta, dunque, le scaramucce (spesso studiate) con la Rodriguez non c'entrano nulla, e l'imbarazzo malcelato di Belen è dunque ancora più comprensibile.

"Perché lo faremo". Mediaset contro Sanremo: decisione storica

"A Cologno - riporta il sito fondato e diretto da Roberto D'Agostino - gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l'ideatore dello show Davide Parenti". Mistero sulle cause di quello che sembra essere qualcosa di più di un semplice bisticcio. Tanto che Dago mette addirittura in dubbio il proseguio della stagione. Il fatto che da Cologno Monzese non sia ancora stato fatto trapelare il nome del possibile sostituto depone a favore di Mammucari e di un tentativo di riconciliazione.