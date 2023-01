Belen, l'appello disperato: "Ti prego, mangia...". Interviene la mamma

29 gennaio 2023 a

a

a

In molti a vedere Belen Rodriguez sui social e in tv si stanno preoccupando per la sua eccessiva magrezza, soprattutto guardando le gambe che appaiono davvero filiformi. Ora, anche sua mamma, Veronica Cozzani, interviene nella querelle. "Belen, mangia la pasta, ti prego! Sei bellissima ma quelle gambe secche no! Da buona latina metti un po’ di forme", scrive una fan. E la madre di Belen risponde: "Lei è così! E per quello che è così bella! Ha le gambe di una ragazza".

Insomma, secondo Veronica Cozzani la conduttrice de Le Iene sarebbe magra di costituzione e non perché segue una dieta rigida. Al contrario, spesso Belen condivide nei suoi post su Instagram piatti succulenti e non rinuncia mai al vino o alla Coca cola.

Di sicuro la moglie di Stefano De Martino dedica molto tempo e cure alla sua bellezza. Tra creme di bellezza, trattamenti estetici e tanto sport. La showgirl argentina, che ha 38 anni, si sottopone regolarmente a sedute di drenaggio per eliminare i liquidi e quindi la cellulite. Per quanto riguarda l'attività fisica, dopo aver abbandonato il crossfit, Belen Rodriguez ha cominciato, dopo la nascita della seconda figlia Luna Marì, a dedicarsi al pilates, che allunga e tonifica i muscoli e corregge la postura.