Iene, "Parenti serpenti": addio Mammucari (dopo una lite furibonda)

Daniele Priori 28 gennaio 2023 a

a

a

Anvedi come balla Teo. Altro che Nando. Di rabbia, però. Dopo quella che ha tutta l’aria di essere una vera e propria cacciata dal ventennale regno de Le Iene per il conduttore showman Teo Mammucari, famoso tanto per le battute salaci quanto per gli scazzi amari, anche a favore di telecamera, con i colleghi. Assente ingiustificato dalla guida della puntata in onda lo scorso martedì sera dello show che da dodici mesi conduce assieme a Belen Rodriguez.

All’origine del forfait ci sarebbe uno scontro a quanto pare furioso, avvenuto dietro le quinte, con l’ideatore de Le Iene, Davide Parenti che sarebbe costato la testa a Mammucari. Questo quanto riporta il sempre informatissimo Dagospia. Un giallo televisivo bello e buono che ha impegato tre giorni a offrire almeno una pista concreta al di là delle illazioni giornalistiche.

"Perché Belen è in imbarazzo". La verità sulla lite di Mammucari: un caso a Mediaset

Stavolta, infatti, a Teo non è stata data la possibilità (alla Morgan-maniera) di scazzare davanti alle macchine da presa accese.

Niente sceneggiata. Forse una porta sbattuta da Teo dietro le sue spalle o forse da Teo ricevuta in faccia, chissà. Nessuna spiegazione all’assenza dagli schermi è stata fornita. Né dalla povera Belen, né dalla redazione del programma. Ci ha pensato solo ieri una nota molto essenziale (per non dire gelida e criptica) di Mediaset a raccontare (in parte) cosa sarebbe successo. Leggiamo. «Come previsto e in accordo con Mediaset, (ah, quindi si sapeva già tutto?) Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento». In tribunale si sarebbe detto “tentativo di conciliazione”.

Mediaset, dunque, getta acqua sul fuoco e guarda al futuro. Sia della trasmissione che dello stesso Mammucari. La conduzione delle prossime puntate delle Iene, infatti, è stata affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, «con un graduale cambiamento di ruolo» affiancherà Belén alla guida.

"Ha litigato con...". Mammucari assente a Le Iene? La voce-bomba

«Mediaset ringrazia (ovviamente) Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma».

Un commiato, per ora, seguito da canonici quanto imprecisati “nuovi progetti” che vedranno il fumino conduttore originario di Velletri ancora impegnato su Italia1. Un giallo che qualcuno ha voluto immaginare anche a mo’ di burla acchiappashare, anche questo in perfetto stile Iene. Il programma di Davide Parenti, infatti, martedì sera, forse proprio grazie al Mammucari improvvisamente contumace, al terzo tentativo è riuscito a superare la Boomerissima ex Iena Marcuzzi, ormai su RaiDue. Roba da iene, mica da coyoti.