Viva Rai 2, Fiorello sgancia la bomba: chi vuole in Rai

29 gennaio 2023 a

"Eliminerei le fasce Day Time e Prime Time, che nessuno capisce, e ripristinerei l’organizzazione di prima: direttore di Rai1, Rai2, Rai3... Coletta (attuale direttore della fascia Prime time, ndr) lo degraderei a direttore di Rai2, per averlo sempre vicino". È la ricetta per una controriforma della Rai raccontata con ironia da Fiorello in un’intervista al Messaggero. "Come direttore di Rai3, invece, farei tornare Andrea Salerno da La7. Gli farei subito la proposta, tanto dare più soldi di Cairo è facilissimo: ha il braccino corto... Si può dire?", aggiunge ridendo lo showman.

Fiorello torna anche su quel comunicato del cdr del Tg1 che definiva uno sfregio affidargli uno spazio del mattino al posto di spazi informativi e che lo hanno di fatto costretto a traslocare su Rai2: "Vabbè, ma quelle reazioni per la Rai sono la norma. L’Usigrai, il sindacato dei giornalisti, ha appena protestato per la striscia dopo il Tg1 affidata a Bruno Vespa. Comunque l’unica cosa che mi è dispiaciuta di quella vicenda sono state le modalità: la parola sfregio non è stata carina. Alla fine, però, devo ringraziarli: meglio così. Mi sento più libero su Rai2". Insomma Fiorello ha le idee molto chiare sul servizio pubblico e dall'alto del suo share per Viva Rai 2 può anche avanzare qualche proposta...