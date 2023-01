Kekko dei Modà, il dramma: "Non riuscivo a piegare le gambe"

30 gennaio 2023 a

a

a

"Mi sono svegliato e non riuscivo a piegare le gambe": Kekko dei Modà racconta un periodo non facile della sua vita. Era il 29 aprile 2021, quando ha capito di essere caduto in depressione. Lo ha raccontato lui stesso in un'intervista al Corriere della Sera. "Pensavo fosse un'influenza - ha spiegato - ma dopo dieci giorni a letto ho temuto che potesse essere una malattia degenerativa. Mi ha visitato un neurologo e mi ha diagnosticato la depressione". Il leader della band, che parteciperà alla prossima edizione del festival di Sanremo, ha poi aggiunto: "Ho capito tutto dopo. Da anni avevo attacchi di panico prima dei concerti, ma sono andato avanti negando, mostrandomi forte anche per il senso di responsabilità verso la mia famiglia e i miei genitori. Ho accumulato troppo e il cervello alla fine mi ha bloccato il fisico. La depressione è un male oscuro che non si fa vedere e vive dentro di te".

Sanremo, "Segnatevi questo nome". Rumors: c'è già il vincitore

I primi segnali sarebbero arrivati nel 2017: "Sentivo le gambe che non tenevano, andavo in confusione... all'ultima data mia madre aveva in mano il rosario... Ho pensato di smettere del tutto. Nei mesi successivi mia figlia Gioia mi ha chiesto più volte: 'Papà perché non canti più?'. Le dicevo che era per il mal di gola. Mi si è stretto il cuore quando la pediatra le ha prescritto un antibiotico e lei le ha detto di darlo anche a me". Il periodo di lockdown, poi, non ha aiutato: "La pandemia mi ha dato il colpo di grazia. Quando sei in quello stato cerchi di tenere solo le cose che ti fanno sentire al sicuro: il solito ristorante, i soliti amici... Il Covid mi ha tolto anche quello".

"Se n'è andato". Dramma per Francesco Renga: la più terribile delle notizie

Kekko Silvestre ha confessato di non essere ancora guarito, "ma il tour dell'anno scorso mi ha lasciato carico di adrenalina e mi ha fatto capire che se stai sul divano non guarisci. Questo mi ha dato il coraggio di affrontare il Festival". Parlando di Sanremo, infine, ha detto: "Sta tornando a essere la Champions della musica italiana. Ci confronteremo con artisti che dominano lo streaming, ma del resto noi siamo vecchi, siamo sempre stati considerati così. Avere Sanremo nel palmarès è un sogno, ma non vinceremo mai. Ci andiamo per far sapere ai nostri fan che non seguono i social, e sono molti, che ci siamo ancora".