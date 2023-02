Al Bano, furia contro Romina: "Loredana non mi ha tolto nulla. Lei invece..."

01 febbraio 2023 a

Albano Carrisi non ne può più di questo presunto triangolo con Romina Power e Loredana Lecciso. Questa volta il cantante di Cellino san Marco ha deciso di dire basta: Romina lo ha lasciato dopo un lungo matrimonio e quattro figli. Ha fatto tutto lei, dopodiché lui si è rifatto una vita. "Con Romina non c’è stata alternativa, decise di andarsene e lo fece", dice Al Bano in una intervista a Novella 2000. "Ringrazio Romina per tutto quello che è riuscita a darmi, ma purtroppo mi ha anche tolto. E così ringrazio anche Loredana, sottolineando che non ha mai sottratto nulla a Romina che se n’era già andata, quasi dieci anni prima".

Al Bano, che quest'anno compie 80 anni, sottolinea che sia Romina sia Loredana lo hanno reso padre: dalla prima ha avuto Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior, mentre dalla seconda Jasmine e Albano Junior detto Bido. Il cantante ha sottolineato che Loredana Lecciso non è mai stata il terzo incomodo, l’altra donna che distrugge un matrimonio. E pure Loredana da parte sua aveva già rotto con il produttore televisivo Fabio Cazzato, dal quale ha avuto la primogenita Brigitta: "Loredana è stata una sferzata di primavera in un periodo difficile della mia vita, la mia casa era spoglia, con lei sono arrivati due fantastici figli che amo e seguo esattamente come gli altri", ha detto Carrisi. Il loro legame ha avuto dei momenti di crisi ma ora i due stanno benissimo insieme e la Lecciso ha capito di voler dare priorità alla sua famiglia.