Sanremo 2023, Pier Silvio Berlusconi contro la Rai: "Zelensky? Non fa piacere"

"Una bella gatta da pelare": così Pier Silvio Berlusconi ha parlato dell'intervento di Volodymyr Zelensky al festival di Sanremo. Durante un incontro con i giornalisti sul digitale e il futuro della tv, l'amministratore delegato di Mediaset ha spiegato: "Da un lato c'è la questione della libertà di espressione, un presidente che vuole far sentire la sua voce e tutti noi siamo con lui e con l'Ucraina. La Rai deve fare le sue scelte e da editore non voglio mettere becco. Dall'altro c'è il mio essere cittadino che paga il canone e non riesco a non essere trasparente: a me che Zelensky intervenga a Sanremo con tutto quello che si deve dire a favore dell'Ucraina e della situazione che stanno vivendo, non fa piacere".

Secondo l'imprenditore e figlio di Silvio Berlusconi, alla base ci sarebbe "una ricerca di visibilità che un pochino mi turba, preferirei di no". E ancora: "Tu mi dici: ma la Rai cosa deve fare? Io non ti posso dire da editore che non deve farlo andare in onda, onestamente no. Sarebbe come se noi bloccassimo tutte le cose che ci sembrano un po' al limite nei programmi che vanno in onda. Ma da cittadino c'è un conflitto in ballo, si parla di morti: cosa c'entra Sanremo?".

Parlando della decisione di Mediaset di non sospendere i suoi programmi nella settimana del festival, Berlusconi ha spiegato: "Non abbiamo alcuna intenzione di fare 'controprogrammazione' al Festival di Sanremo: evitiamo dopo molti anni il disarmo assoluto". Un precedente, in particolare, l'avrebbe convinto a prendere questa decisione: "Abbiamo visto che durante i mondiali in Qatar i nostri ricavi non ne hanno risentito e abbiamo deciso di mantenere una settimana a prezzo normale e non scontato per la pubblicità", ha continuato l'ad di Mediaset, che poi ha ringraziato particolarmente Maria De Filippi per aver mantenuto inalterato il "suo" sabato sera in concomitanza con la serata finale del Festival. Infine sull'addio di Mammucari alle Iene, Pier Silvio ha detto di non sapere cosa sia successo tra lui e Davide Parenti, anche se poi ha aggiunto: "La cosa non ci ha sconvolto, era già previsto che Mammucari lasciasse le Iene in questa stagione".