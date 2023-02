Bianca Balti, "un uomo con la pistola": attimi di terrore per sua figlia

02 febbraio 2023 a

Bianca Balti terrorizzata nelle storie Instagram: la modella ha raccontato una vicenda che l'ha spaventata moltissimo. In particolare, ha detto di essere stata chiamata dalla scuola della sua bambina Mia di 7 anni. Le maestre le hanno comunicato che - come già detto ai genitori di tutti gli altri bambini - per motivi di sicurezza sarebbe stato necessario chiudere i bambini in classe.

"Mi hanno detto che è dovuta intervenire la polizia. Il mio cuore si è fermato", ha fatto sapere la Balti, che da anni vive a Los Angeles in California. Nelle storie, la modella appare visibilmente provata da ciò che le è successo. "Per fortuna - ha continuato lei - non è successo niente perciò sto tornando a casa. Però l'idea che mia figlia di 7 anni, suona l'allarme a scuola e deve andare in classe a chiudersi a chiave.. è folle". Un episodio che Balti considera "il lato meno cool di vivere in America".

La modella di Lodi posta spesso storie con sua figlia più piccola, Mia. Dopo la storia in cui è in macchina in lacrime, tantissimi fan si sono preoccupati e le hanno chiesto cosa fosse successo. La modella ha quindi tranquillizzato tutti scrivendo: "Voglio rassicurare chi mi ha scritto. Mia non si è spaventata. Mi ha detto ‘c'era qualcuno con una pistola nel quartiere ed allora ci siamo chiusi in classe'. Triste, ma meglio così. La mia paura era pensarla terrorizzata in classe senza la mamma. Ma lei stava bene".